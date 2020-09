LASK im EL-Play-off möglicherweise gegen Sporting

Für den LASK könnte es im Play-off zur Fußball-Europa-League ein Wiedersehen mit einem bekannten Rivalen geben. Die Linzer würden am 1. Oktober auswärts auf Sporting Lissabon treffen, sofern beide Teams ihre Spiele in der dritten Qualifikationsrunde gewinnen. Das ergab die Auslosung am Freitag im UEFA-Hauptquartier in Nyon.

Der LASK empfängt am Donnerstag den slowakischen Club Dunajska Streda, Sporting tritt im eigenen Stadion gegen den schottischen Vertreter Aberdeen an. Sofern sich die Linzer und die Portugiesen durchsetzen, kommt es zum direkten Kräftemessen - wie im Vorjahr, als der LASK in der Europa-League-Gruppenphase gegen Sporting auswärts 1:2 verlor und daheim 3:0 gewann. Seither haben die Grün-Weißen unter anderem Topstar Bruno Fernandes an Manchester United verkauft.