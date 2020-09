Unersetzliche Bücher und Skizzen in Rumänien gefunden

Dreieinhalb Jahre nach einem Lagerhauseinbruch in Großbritannien sind zahlreiche damals gestohlene Bücher und Zeichnungen im Millionenwert in Rumänien wieder aufgetaucht. Die Werke, darunter Erstausgaben von Büchern von Galileo Galilei und Isaac Newton, wurden in einem Haus im Nordosten des Landes gefunden, wie die rumänische Staatsanwaltschaft am Freitag berichtete.