Higuain verlässt Juventus Turin

Der Abschied von Stürmer Gonzalo Higuain beim italienischen Fußball-Serienmeister Juventus Turin ist perfekt. Der Vertrag mit dem 32-jährigen Argentinier sei einvernehmlich aufgelöst worden, teilte Juve am Donnerstagabend mit. Er wechselt in die USA zu Inter Miami. Als Nachfolger soll Edin Dzeko von AS Roma zu Juventus kommen.