Perus Präsident Vizcarra überstand Amtsenthebungsverfahren

Der peruanische Präsident Martín Vizcarra hat eine Parlamentsabstimmung über seine Amtsenthebung überstanden und kann damit Staatschef bleiben. Von den 130 Abgeordneten votierten am Freitag (Ortszeit) in Lima lediglich 32 dafür, Vizcarra wegen „moralischer Unfähigkeit“ abzusetzen. Nötig gewesen für eine Amtsenthebung wären 87 Stimmen.

Vizcarra soll Zeugen in einem Fall von mutmaßlicher Günstlingswirtschaft beeinflusst haben, der die Regierung betrifft. Er war vor zwei Jahren mit dem Ziel angetreten, die weit verbreitete Korruption in dem südamerikanischen Land zu bekämpfen. Der 57-Jährige ist äußerst beliebt. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Ipsos vom Dienstag waren acht von zehn Peruanern gegen seine Absetzung.

In dem Fall, der Vizcarra das Amt hätte kosten können, geht es um den relativ unbekannten Sänger Richard Cisneros. Im Mai hatten Medien berichtet, dass das Kulturministerium ihm inmitten der Coronakrise Verträge für tausende Dollar gegeben habe. Vizcarra soll Mitarbeiter dazu gedrängt haben, in dem Fall falsch auszusagen. In der Affäre waren den Präsidenten offenbar belastende Tonaufnahmen veröffentlicht worden.