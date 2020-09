Online-Landesversammlung der Grünen in der Steiermark

Die Grüne Landes- und Mitgliederversammlung hat am Samstagvormittag zum Schutz vor dem Coronavirus online begonnen. 243 Grüne hatten sich dafür angemeldet. Laut Landesgeschäftsführer Wolfgang Raback „so viele wie noch nie“. Er hätte sich zwar einen anderen Rahmen als eine Übertragung per Livestream gewünscht, „aber Gesundheit geht vor“, sagte er in der Grazer Messe, von wo aus übertragen wurde.