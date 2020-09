Salzburg besiegt Altach 4:1 - Sturm gegen Rapid 1:1

RB Salzburg hat sich am Samstag an die Spitze der Fußball-Bundesliga gesetzt. Der Titelverteidiger gewann daheim gegen Altach 4:1, hält nun bei sechs Punkten und verdrängte Rapid von Platz eins. Die Hütteldorfer holten auswärts gegen Sturm Graz ein 1:1. Ebenfalls 1:1 trennten sich WSG Tirol und der LASK. Am Sonntag trifft Hartberg auf den WAC, die Admira auf St. Pölten und die Austria auf Ried.

Nach einer torlosen ersten Hälfte ging Sturm vor 2.812 recht aktiven Zuschauern in der 52. Minute in Führung. Neuzugang Jon Gorenc-Stankovic war nach einem Jantscher-Eckball per Kopf zur Stelle. Dem in der 54. Minute eingewechselten Demir gelang allerdings wenig später praktisch aus dem Nichts der Ausgleich. Nachdem der 17-Jährige schon im Cup und am Dienstag im Europacup getroffen hatte, gelang ihm nun auch sein erstes Bundesliga-Tor.