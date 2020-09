Iran-Sanktionen aus US-Sicht wieder gültig

Die Regierungen in Berlin, London und Paris hatten ihre Haltung am Freitag noch einmal bekräftigt: Die von US-Präsident Donald Trump verfolgte Wiedereinsetzung der Strafmaßnahmen sei „nicht rechtsfähig“, argumentierten die UNO-Botschafter der drei europäischen Länder in einem Brief an den Präsidenten des Sicherheitsrats in New York. Diese Meinung teile ein Großteil des mächtigsten UNO-Gremiums, hieß es weiter.