72. Emmy-Verleihung wegen Corona ohne Publikum

Ohne roten Teppich und Stars im Saal findet am Sonntagabend (Montag 00.00 Uhr MESZ) die Verleihung der US-Fernsehpreise Emmys statt. Moderator Jimmy Kimmel moderiert die Gala in Los Angeles vor leeren Plätzen - die Gewinner werden per Video aus ihren heimischen Wohnzimmern zugeschaltet. Um die private Atmosphäre noch zu unterstreichen, wurden sie aufgefordert, einen Schlafanzug zu tragen.