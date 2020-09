Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Sonntag bei einem Einbruch in ein Fahrradgeschäft in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) Rennräder im Wert von 200.000 Euro erbeutet. Die Täter versuchten erst, das Türschloss aufzubohren - als das nicht gelang schlugen sie die Scheibe der Tür ein und nahmen mehr als 20 Räder mit. In das Geschäft war laut Polizei vor Kurzem schon einmal eingebrochen worden.