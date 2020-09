Kuhnle ging im Kanu-EM-Finale als Sechste leer aus

Ex-Weltmeisterin Corinna Kuhnle hat bei der Wildwasserslalom-EM in Prag im Kajak-Einer die Medaillenränge verpasst. Die Europameisterin von 2017 landete am Sonntag nach vier Strafsekunden für zwei Torberührungen auf Rang sechs. Gold ging an die fehlerfreie Tschechin Katerina Kudejova.