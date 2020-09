Rettungsschiff „Alan Kurdi“ erreichte Lampedusa

Das Rettungsschiff „Alan Kurdi“ der deutschen Hilfsorganisation Sea Eye hat am Sonntag die Insel Lampedusa erreicht und will in einen Hafen auf der süditalienischen Mittelmeerinsel einlaufen. An Bord befinden sich 133 Migranten, die bei drei Rettungseinsätzen in Sicherheit gebracht wurden. „Die Geretteten brauchen Schutz und müssen sofort das Schiff verlassen“, sagte Einsatzleiter Gordon Isler.