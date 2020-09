Liverpool gewann Liga-Schlager bei Chelsea mit 2:0

Liverpool hat das Topspiel der 2. Runde der englischen Fußball-Premier-League auswärts gegen Chelsea mit 2:0 gewonnen. Matchwinner war der Ex-Salzburger Sadio Mane mit einem Doppelpack (50., 54.) kurz nach der Pause. Es waren nicht seine einzigen guten Aktionen. Kurz vor dem Pausenpfiff war Chelseas Andreas Christensen wegen einem Torraub-Foul an Mane des Platzes verwiesen worden.

Den ersten Treffer an der Stamford Bridge erzielte der Senegalese per Kopf nach einer sehenswerten Kombination, an der auch Mohamed Salah und Roberto Firmino beteiligt waren. Vier Minuten später profitierte er von einem schweren Abspielfehler von Chelseas Keeper Kepa Arrizabalaga.