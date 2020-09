Leipzig startet mit 3:1-Heimsieg gegen Mainz in Liga-Saison

RB Leipzig hat in der deutschen Fußball-Bundesliga einen Start nach Maß hingelegt. Ohne den auf der Bank sitzenden, angeschlagenen Kapitän Marcel Sabitzer und den verletzten Konrad Laimer setzten sich die „Bullen“ am Sonntag in der eigenen Heimstätte vor 8.500 Fans gegen Mainz 05 mit 3:1 durch. Der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen trennten sich vor 500 Zuschauern torlos.