Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

Ein Motorradfahrer und sein Mitfahrer sind am Sonntag bei einem Verkehrsunfall in Niederösterreich tödlich verunglückt. Der 41-jährige Biker aus dem Bezirk Hollabrunn kam auf der Bundesstraße in Glaubendorf (Heldenberg/Bezirk Hollabrunn) laut Polizei vermutlich durch nicht angepasste Geschwindigkeit auf die gegnerische Fahrspur und kollidierte dort seitlich im Frontbereich mit einem Pkw.