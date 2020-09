14 antike Sarkophage in altägyptischer Grabstätte entdeckt

In der altägyptischen Grabstätte Sakkara sind 14 weitere Sarkophage entdeckt worden. Die Särge hätten 2.500 Jahre unter der Erde gelegen, bis Archäologen bei einer Grabung am Freitag auf sie gestoßen seien, teilte das ägyptische Altertümerministerium am Sonntag mit. Erst in der Woche zuvor waren dort 13 Sarkophage aus Holz entdeckt worden.