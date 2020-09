Biden will Votum über Ginsburg-Nachfolge erst nach US-Wahl

Trump gehe es um Macht. „Ausschließlich und schlicht“, sagte Biden in einer Rede in Philadelphia. Wenn der Präsident der Kongresskammer einen Kandidaten präsentiere, dürften die Senatoren nicht tätig werden, „bis die Amerikaner ihren nächsten Präsidenten und ihren nächsten Kongress bestimmen konnten“, mahnte Biden, der Umfragen zufolge auf einen Sieg bei der Präsidentschaftswahl am 3. November hoffen kann.

Ginsburg war am Freitag im Alter von 87 Jahren an Krebs gestorben. Die entstandene Vakanz im Supreme Court bietet den Republikanern die Chance, dort womöglich für Jahrzehnte eine konservative Mehrheit zu sichern. Trump nannte die Bestimmung ihres Nachfolgers eine „Verpflichtung ohne Aufschub“. Daher werde er „sehr bald“ eine Wahl treffen, wobei es sich „höchstwahrscheinlich“ um eine Frau handeln werde.

Gemäß der US-Verfassung bestimmt der Präsident die Richter des Obersten Gerichtshofs und der Senat muss dem Vorschlag zustimmen. Dort haben die Republikaner derzeit 53 und die Demokraten 47 Sitze. Eine Abstimmung so kurz vor der Präsidentschaftswahl wäre höchst ungewöhnlich, denn die Richter werden auf Lebenszeit ernannt und ihre politische Ausrichtung beeinflusst die Rechtsprechung in den USA auf Jahrzehnte.

Die Republikaner dürften jetzt keine andere Linie in dem Nachfolge-Streit vertreten, „nur weil es ihren Interessen dient“, sagte Biden in Philadelphia. Da er „nicht naiv“ sei, appelliere er in dieser Frage nicht an Trump oder an McConnell, sondern „an die Handvoll republikanischer Senatoren“, die „im Grunde ihres Herzens wissen, was gut für ihr Land ist“. Diese sollten „ihrem Gewissen folgen“.