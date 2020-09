67-Jähriger tot in OÖ Teich gefunden

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist am Sonntagabend tot in einem Teich gefunden worden. Der Mann hatte sich in der Gartenhütte eines Freundes in der Gemeinde Waldburg aufgehalten und verließ diese gegen 19:30 Uhr, berichtete die Polizei am Montag. Da das Auto zwei Stunden später aber noch da war, wurde die Suche nach dem Mann gestartet.