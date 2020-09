Vulkan spuckte Asche über Großteil von Ecuador aus

Ein Vulkan in Ecuador hat Asche über einen Großteil des Landes ausgespuckt. In sechs der 24 Provinzen des südamerikanischen Staates ging nach Angaben der Behörden Ascheregen aus dem Vulkan Sangay nieder. Am Flughafen der Metropole Guayaquil musste der internationale Terminal am Sonntag vorübergehend gesperrt werden.