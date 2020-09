Ildiko Gaspar führt Regie bei Nibelungen-Festspielen Worms

Die ungarische Regisseurin Ildiko Gaspar führt bei den Nibelungen-Festspielen 2021 in Worms die Regie bei dem geplanten Jubiläumsstück über den Reformator Martin Luther (1483-1546). „Wir denken an etwas Spektakuläres. Ich arbeite meistens mit Video, Licht und Musik, so dass man meine Arbeiten in den Kritiken oft ein Gesamtkunstwerk nennt“, sagte Gaspar.