Franz-Kafka-Literaturpreis geht an Milan Kundera

Der Franz-Kafka-Literaturpreis geht in diesem Jahr an den tschechisch-französischen Schriftsteller Milan Kundera. Der in Paris lebende Romanautor („Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins“) habe sich angesichts der Entscheidung geehrt gezeigt, teilte die internationale Jury in Prag mit. Kafka stehe ihm mehr als andere Schriftsteller nahe, sagte der 91-Jährige demnach am Telefon aus Paris, wo er seit Jahrzehnten lebt.