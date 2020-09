Neun Wochen, neun Jobs: Bloggerin teste Tourismusjobs am Wilden Kaiser

Ellmau – Neun Wochen Ferie­n im Sommer? Bei „JobCheckeri­n“ Jenny Koller stand das jedenfalls nicht auf dem Programm: Die Unternehmensführungs-Studentin hat im Rahmen eines Projektes der „Kaiserschaft“, einem Zusammenschluss von Arbeitgebern im Tourismus, in neun Wochen neun touristische Jobs in der Region Wilder Kaiser getestet. Sei es die Beauty-Abteilung des Kaiserhofs in Ellmau, die Server­räume des Stanglwirts in Going oder die Küche im Postwirt in Söll – sie hat bei all ihren Arbeitseinsätzen interne Einblicke gewonnen.