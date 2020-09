Corona-Tests in Arztpraxen werden gesetzlich verankert

Die türkis-grüne Koalition plant angesichts der Coronakrise weitere Gesetzesänderungen: Bereits am Mittwoch soll der Nationalrat Covid-19-Tests in Arztpraxen beschließen, die von den Kassen - auf Kosten des Bundes - zu bezahlen sind. Das geht aus einem der APA vorliegenden Antrag hervor, der am Montag vom Gesundheitsausschuss Richtung Plenum geschickt werden soll. Auch weitere Änderungen der Coronagesetze will man plenarreif machen. Zuvor gibt es ein Expertenhearing.