Lockdown ließ häusliche Gewalt nicht explodieren

Die Coronakrise hat in Österreich aus Sicht von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) zu keinem signifikanten Anstieg bei häuslicher Gewalt geführt. Zu diesem Schluss kamen die beiden am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz in Wien. Nehammer kündigte in diesem Zusammenhang mehr auf diese Thematik speziell geschulte Polizeibeamte an. Derzeit gibt es österreichweit 516.