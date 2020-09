Oxfam-Bericht zeigt: Reiche schaden dem Klima mehr als Arme

Paris – Das reichste Prozent der Weltbevölkerung bläst mehr als doppelt so viel­e klima­schädliche Kohlen­dioxid-Emissionen in die Atmosphäre wie die ärmere Hälfte der Menschheit zusammen. Das geht aus einem Bericht der Entwicklungsorganisation Oxfam hervor.

Der Bericht konzentriert sich auf die klimapolitisch wichtigen Jahre von 1990 bis 2015, in denen sich die Emissionen weltweit verdoppelt haben. In diesem Zeitraum verursachte dieses eine Prozent – das sind nur 63 Millionen Menschen – demnach 15 Prozent der gesamten Treib­hausgasemissionen. Die wohlhabendsten zehn Prozent (etwa 630 Millionen Menschen) waren der Analyse zufolge in diesem Zeitraum sogar für 52 % des globalen Treibhausgasausstoßes verantwortlich.