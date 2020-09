Herdenschutz: Gelenkte Beweidung für Tiroler Schafzüchter keine Lösung

„Viele Dinge werden behauptet und gefordert, die in der Praxis einfach nicht machbar sind“, sagt Bacher. Dazu zählt er unter anderem den Vorschlag, auf die so genannte gelenkte Beweidung zu setzen. Dabei müssten nämlich die Tiere auf den Almen am Ende eines Tages in einen Pferch getrieben und zusätzlich von Herdenschutzhunden bewacht werden. Neben den Schutzhunden benötige man Hütehunde, die gemeinsam mit einem Hirten die Herde lenken. „Pro 100 Schafe braucht es da dann beispielsweise einen Border Collie. Dazu kommen bei einer größeren Herde vier bis fünf Schutzhunde.“ Nicht nur, dass die Kosten für Anschaffung und Unterhalt der Tiere enorm wären – die reinen Anschaffungskosten für einen ausgebildeten Schutzhund betragen rund 4000 Eur­o –, gelte es auch noch den Hirten zu bezahlen. „Und der müsste sieben Tage in der Woche im Einsatz sein, was arbeitsrechtlich auch nicht ganz einfach wäre“, meint Bacher. Zusätzlich benötige es eine Vorweide, wo die Tiere vor der Almsaison für einige Wochen zu einer homogenen Herde zusammenfinden und dann auch noch die Hunde integriert werden müssten. „Außerdem ist es nicht so, dass man schnell einmal auf den Berg geht und dort einen Zaun aufstellt. Damit ist es ja nicht getan“, betont Bacher. Immerhin müssten die Tier­e am frühen Morgen auch wiede­r aus dem Pferch gelassen werden.