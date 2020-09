Neun Tote bei Taliban-Überfall in Afghanistan

In Afghanistan kommt es ungeachtet der Friedensgespräche zwischen Regierung und islamistisch-militanten Taliban weiter zu Gewalt. Bei einem Überfall der Taliban seien in der Nacht auf Montag in der Provinz Takhar im Norden des Landes neun Sicherheitskräfte getötet worden, teilte die Polizei mit. Dies sei einer der tödlichsten Angriffe der vergangenen Tage gewesen. Der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad äußerte in einem Tweet sein Bedauern.