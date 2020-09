Auch SPÖ für weitere Gemeinde-Milliarde

Für SPÖ-Chef Georg Dornauer wird die Corona-­Krise immer mehr zu einer Finanzkrise der Gemeinden und Städte. „Jetzt muss auch der Tiroler Landeshauptmann zugeben, dass das Gemeindehilfspaket der Kurz-Regierung nicht ausreichen wird, um die dramatische Situation in den Gemeinden in den Griff zu bekommen.“ Um die Wirtschaft wieder hochzufahren und Arbeitsplätze zu sichern, benötige es neben der 100-prozentigen Abgeltung des Einnahmenentfalls auch eine weitere Investitions-Milliarde für Gemeinden, so Dornauer weiter.