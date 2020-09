Bundesheer bekommt ab 2022 neue italienische Hubschrauber

Die neuen Hubschrauber sind ein Ersatz für die leichten Verbindungs- und Transporthubschrauber „Alouette III“, die aus technischen Gründen Ende 2023 ausgeschieden werden müssen. Sie sollen für das Militär verschiedene Aufgaben erfüllen - vom Personen- und Materialtransport bis zu Löscharbeiten. In der Summe von 300 Millionen Euro soll die gesamte Beschaffung beinhaltet sein, also Hubschrauber, Technik, Logistik, aber auch die Ausbildung sowie infrastrukturelle Erfordernisse.

Die Vertragsverhandlungen mit der italienischen Regierung („Government-to-Government“-Geschäft) sollen etwa sechs Monate dauern, dann braucht die Produktion der Hubschrauber etwa eineinhalb Jahre. Die ersten Helikopter sollen dann Mitte 2022 in Österreich, die letzten Anfang 2024 landen. Jene 12 Maschinen, die die Einsatzstaffel bilden, werden in Aigen im Ennstal in der Steiermark stationiert. Die sechs Ausbildungshubschrauber kommen an die Fliegerabwehrschule in Langenlebarn in Niederösterreich.