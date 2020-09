Fivers als Außenseiter um European-League-Gruppenphase

Nach dem beeindruckenden Aufstieg gegen Benfica Lissabon nehmen die Fivers Margareten ab Dienstag (20.45 Uhr. live ORF Sport+) in der European League das Erreichen der Gruppenphase der European League in Angriff. Mit BM Benidorm ist der Gegner erneut Favorit, kommt er doch aus dem Land des Europameisters Spanien. Das Rückspiel ist für eine Woche danach (29. September) in der Wiener Sporthalle Margareten angesetzt.