2501 Tiroler derzeit in Quarantäne, Engpass bei den Testergebnissen

Innsbruck – Was die Corona-Tests betrifft, liegt Tirol österreichweit im Spitzenfeld. Bis gestern wurden mehr als 219.600 Testungen durchgeführt. Doch bei der anschließenden Auswertung ist noch viel Luft nach oben. Nach wie vor beklagen viele Betroffene zu lange Wartezeiten. "Meine Sekretärin hatte Erkältungssymptome und sich deshalb an die Corona-Hotline 1450 gewandt", sagt FPÖ-Chef Marku­s Abwerzger, der im Zivilberuf Rechtsanwalt ist.

Neben den aktuell 655 Infizierten sind weitere 1846 Personen behördlich abgesondert - also in Quarantäne. Sie dauert bei engen Kontaktpersonen zehn Tage, ein "Freiteste­n" (negatives Ergebnis) reicht nicht aus. Andere wiederum warten wie Abwerzgers Sekretärin auf den Befund. Die Auswertung ist der Flaschenhals, wie es heißt. Aktuell hat das Land Tirol Verträge mit fünf Laboren, mit weiteren drei Instituten steht es in Verhandlungen. Die Testkapazitäten sollen vor allem im Herbst hochgehalten werden, dafür benötigt es allerdings auch rasche Resultate.

Indessen hat das Land mit einer Aktion scharf am vergangenen Wochenende auf die steigenden Ansteckungen reagiert. Die Neuinfektionen und Cluster-Bildungen hätten zuletzt gezeigt, dass dringend Handlungsbedarf bestehe, "insbesondere was die Nachtgastronomie betrifft", betont der Leiter des Einsatzstabes Elmar Rizzoli. Polizei, Gesundheits- und Gewerbebehörden führten deshalb in ganz Tirol gemeinsame Corona-Schwerpunktkontrollen in der Gastronomie und Nachtgastronomie durch. Rizzoli: "Bestimmungen wie die Sperrstunde wurden in manchen Nachtlokalen bewusst umgangen und nicht eingehalten. Zum Wohle der Gesundheit müssen sich alle an die Regeln halten, um eine erneute Verschärfung der Corona-Krise zu verhindern."