Trump: Tiktok-Mutter muss Kontrolle über US-Geschäft abgeben

Bytedance hatte am Montag betont, dass der Konzern an dem geplanten neuen Unternehmen namens Tiktok Global 80 Prozent der Anteile halten werde, der US-Softwarekonzern Oracle und der US-Handelskonzern Walmart den Rest. Im Verwaltungsrat von Tiktok Global werde Bytedance-Gründer Zhang Yiming sitzen, daneben die aktuelle Führung des Unternehmens sowie der Chef von Walmart. Zudem sei „kein Transfer irgendwelcher Algorithmen und Technologien“ in die USA vorgesehen.

Trump hatte Bytedance mit der Drohung eines Verbotes von Tiktok in den USA stark unter Druck gesetzt. Die am Wochenende vom Präsidenten verkündete Einigung sieht vor, dass Oracle als Technologiepartner 12,5 Prozent an dem neuen Unternehmen Tiktok Global übernimmt und Walmart als Handelspartner 7,5 Prozent. Trump hatte am Wochenende gesagt, das neue Unternehmen werde „nichts mehr mit China zu tun haben“ - dem widersprach Bytedance.