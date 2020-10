1000 weitere Kündigungen: Schwarzer Montag bei Swarovski

Wattens – In der Belegschaft ist vom „D-Day“ und vom „Tag der bitteren Wahrheit“ die Rede: Nach heuer bereits 200 gibt es nun 1000 weitere Kündigungen bei Swarovski (für 2021/22 wurden noch weitere 600 angekündigt). In Gruppen werden heute Montag all jene Mitarbeiter informiert, die vom angekündigten massiven Personalabbau betroffen sein werden.

Für Stärz ist in den letzten Monaten sehr viel Vertrauen der Belegschaft in die Unternehmensleitung verlorengegangen. Es herrsche große Skepsis, was die angekündigte künftige Strategie mit der Konzentration auf den Luxusbereich anbelangt – und damit auch die große Sorge, dass dem Abbau von vorher 4800 auf 3000 Stellen in Wattens bis 2022 noch weitere Kündigungswellen folgen könnten. Uneinig über den künftigen Kurs ist man sich auch innerhalb des Swarovski-Familienclans. Mehrere Familienmitglieder haben zuletzt scharfe Kritik an den einschneidenden Umbau-Plänen der Konzernspitze rund um Robert Buchbauer geübt.