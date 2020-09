EU lehnt Iran-Sanktionen ab und fordert Abkommens-Einhaltung

Die Europäische Union hat den Iran trotz der von der USA angekündigten Sanktionen zur Einhaltung des Atomabkommens von 2015 aufgefordert. Die EU halte an ihrer Verpflichtung zu dem Abkommen und der Aufhebung der Sanktionen fest, wie der deutsche Wirtschafts-Staatssekretär Andreas Feicht am Montag im Namen der EU bei der Generalkonferenz der Welt-Atomenergiebehörde IAEA in Wien betonte. Zugleich sei die EU ernsthaft besorgt über die Uran-Anreicherung des Irans.