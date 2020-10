Föhnsturm: Schneedepot am Hahnenkamm wurde vom Winde verweht

Der Föhnsturm am Samstag hinterließ auch in Kitzbühel seine Spuren. Das Schneedepot am Hahnenkamm wurde abgedeckt.

Der Föhnsturm am Wochenende hat auch das Schneedepot am Hahnenkamm in Kitzbühel in Mitleidenschaft gezogen. Der Wind hatte es unter die Abdeckung geschafft und damit die Folie abziehen können. Das Depot wurde abgedeckt und die Isolierplatten vom Wind am Hahnenkamm verteilt.