Befragung der TVB-Mitglieder im Brixental brachte Überraschungen

Die Aufregung im Sommer kann Steindl nicht nachvollziehen. „Es ging uns um die Zufriedenheit der Mitglieder und darum, ihre Wünsche abzufragen und nicht jemanden schlechtzumachen“, betont er. Die Ergebnisse sollen in ein Zukunfts-Programm eingearbeitet werden, mit dem Steindl und seine Mitstreiter dann in die Tourismusverbandswahlen im Herbst gehen. Die Ergebnisse werden auch dem TVB zur Verfügung gestellt, „natürlich kostenlos“, wie Steindl betont.

Die Zufriedenheit mit dem Verband ist in allen drei Orten ähnlich. Kritik gab es hingegen zum Beispiel daran, dass die Entscheidungen im engen Kreis getroffen würden, die Abstimmung unter den Orten nicht ausreichend sei und es in der Corona-Zeit zu wenig Unterstützung gegeben habe.

Steindl hofft, dass wieder etwas Ruhe einkehrt. „Wir alle wissen nicht, was uns in den kommenden Monaten erwartet. Deshalb sollten wir alle gemeinsam unsere Kräfte bündeln. Ob Bergbahn, Hotel, Zimmervermieter oder Landwirt – ob in Westendorf, Brixen oder Kirchberg: Wir müssen zusammenarbeiten, denn nur so können wir jetzt auch gemeinsam stark sein. Wir werden deshalb mit allen Gespräche führen“, so Steindl.