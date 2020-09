WKStA stellt Ibiza-Ermittlungen zu FPÖ-Vereinsspenden ein

Laut einer der APA vorliegenden Benachrichtigung an die Rechtsvertreter der Betroffenen besteht „kein tatsächlicher Grund zur weiteren Verfolgung“. Prahlereien im Ibiza-Video über das Schleusen der Gelder über parteinahe Vereine am Rechnungshof vorbei hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf den Plan gerufen. Im Fokus der Ermittler standen die Vereine „Patria Austria“, „Austria in Motion“, „Wirtschaft für Österreich“ und das „Institut für Sicherheitspolitik“.