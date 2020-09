UNO-Generaldebatte startet in Corona-Pandemie mit Videoreden

Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie beginnt am Dienstag (15.00 Uhr MESZ) eine so noch nie da gewesene Generaldebatte der UNO-Vollversammlung. Nach einem Festakt zum 75-jährigen Bestehen der Vereinten Nationen am Montag sollen ab Dienstag Vertreter aller 193 Mitgliedsstaaten sprechen - aufgrund der Coronavirus-Pandemie allerdings nicht wie normalerweise im UNO-Hauptquartier in New York, sondern per im Voraus aufgezeichneten Video-Reden.