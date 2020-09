Im Kampf um den Stanley Cup hat Tampa Bay Lightning in der Finalserie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL den Ausgleich geschafft. Das Team aus Florida kam Montagabend (Ortszeit) in Spiel zwei im kanadischen Edmonton zu einem 3:2-Sieg gegen die Dallas Stars. Nachdem Dallas das erste Spiel gewonnen hatte, steht es nun 1:1 in der best-of-seven-Finalserie. Das dritte Finalspiel findet Mittwochabend (Ortszeit) in Edmonton statt.