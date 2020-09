Bereits rund 90 gestrandete Wale in Australien verendet

Das Drama um Hunderte in Südaustralien gestrandete Wale hat sich ausgeweitet. Nach Angaben von Tierschützern verendeten bis Dienstag bereits bis zu 90 der Grindwale an der Küste der Insel Tasmanien. Rund 180 weitere saßen nach wie vor auf Sandbänken in der Bucht von Macquarie Harbour fest. Am Dienstag lief ein Einsatz zur Rettung der Wale an. Nach Angaben von Wissenschaftern waren zwei große Herden von Grindwalen in der Bucht an der Westküste der Insel gestrandet.