Steirer verunglückt am Heimweg nach Lokalbesuch tödlich

Ein 26-jähriger Obersteirer, der seit Tagen nicht mehr von seinem Vater erreicht werden konnte, ist Montagnachmittag in Landl (Bezirk Liezen) tot neben einer Gemeindestraße gefunden worden. Der Mann dürfte bereits am Mittwoch nach einem Lokalbesuch zu Fuß am Heimweg über eine Böschung und einen Felsbruch gestürzt und auf der Stelle tot gewesen sein, hieß es am Dienstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark.