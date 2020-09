Nach Referendum in Italien stehen politische Reformen bevor

Die Reform sieht vor, dass die Zahl der Vertreter im Abgeordnetenhaus von bisher 630 auf 400 sinkt. In der zweiten Kammer, dem Senat, sollen künftig nur noch 200 statt 315 Personen sitzen. Die Region Trentino Südtirol stellt damit in Rom nur mehr sechs statt sieben Senatoren. Drei Senatoren werden in Südtirol, drei im Trentino ermittelt. Die Wahl erfolgt weiter in Ein-Mann-Wahlkreisen. Von heute elf sinkt die Zahl der Abgeordneten aus der Region Trentino Südtirol auf sieben.