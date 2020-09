Kunden zu Geldgebern machen: Tiroler Gründer nützen Schwarmfinanzierung

Crowdinvesting ist eine Form der Geldanlage, die einer Anleihe ähnelt. Trotz geringem Risiko wird eine verhältnismäßig hohe Rendite in Aussicht gestellt. Projekte über einem Volumen von 100.000 Euro unterliegen der Prospektpflicht. Die Finanzmarktaufsicht überwacht die Aktivitäten der professionellen Plattformen wie Dagobertinvest, Home Rocket oder Conda. In den vergangenen Jahren hat Crowdinvesting vor allem am Immobilienmarkt an Bedeutung gewonnen. In Österreich wurden 2019 ingesamt 67 Mio. Euro auf diese Art lukriert.