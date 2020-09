„Dancing Stars“ zurück aus Corona-Pause: „Von vorne 19, von hinten 90“

Wien – Nach über einem halben Jahr Pause wurde das Tanzbein im ORF-Ballroom am Freitagabend wieder geschwungen. Bis zu 779.000 TV-Zuschauer wollten sich das Comeback der „Dancing Stars“ mit u. a. Ex-Skifahrerin Michi Kirchgasser und Ex-Fußballer Andi Ogris nicht entgehen lassen. Im Vergleich zum Auftakt der 13. Staffel am 6. März – aufgrund der Corona-Krise wurde die Sendung nach der ersten Folge bis auf Weiteres ausgesetzt – gab es jedoch einige Änderungen für das Publikum beim Neustart.

Es gibt jedoch noch eine Chance, um sich zu steigern. Denn in der ersten Sendung musste keines der zehn Paare die Show verlassen. Die Jurywertung und das Publikumsvoting werden in der zweiten Ausgabe am 2. Oktober übernommen und fließen in die Entscheidung ein. Mit nur sieben Jurypunkten war Dolezal auf Rang zehn. (TT)