Regionsprojekt als „Vorzeigebeispiel“: Feierliche Eröffnung in Telfs

Telfs – „Recyclinghof“ war gestern, „Abfallwirtschaftszentrum“ (AWZ) ist heute: Spät, aber doch wurde in Telfs am Dienstag die Eröffnung einer neuen Anlage gefeiert, die in den Worten von BM Christian Härting „all­e Stückln“ in Sachen moderner Entsorgung spielt.