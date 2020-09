Mehr als 80 Organisationen rufen zu Klimastreik in Wien auf

Unter dem Motto „Fight Every Crises“ lädt Fridays for Future Wien am Freitag zum sechsten weltweiten Klimastreik. Dabei wollen die Aktivisten ein Zeichen setzen, dass die Corona-Pandemie nicht die einzige aktuelle Krise ist. Über 80 Organisationen, wie Global 2000, Amnesty International und die Eisenbahner-Gewerkschaft vida nehmen an der Demonstration teil. Mindestabstand und Maskenpflicht sollen vor dem Coronavirus schützen, hieß es bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Für den Umweltmediziner Hans-Peter Hutter ist es vor allem wichtig, dass nicht nur in der Corona-Pandemie alle aufeinander schauen. „Wir sehen an der Coronakrise, dass unser Gesundheitssystem, das eines der besten der Welt ist, rasch an seine Grenzen kommt“, sagte er. Aus seiner medizinischen Sicht ist sofortiges Handeln unumgänglich. „Waldbrände in Kalifornien, tropische Temperaturen und Hitzewellen in Sibirien zeigen - die Klimakrise ist nicht in Quarantäne oder auf Home Office“, sagte er. Die aktuell außergewöhnlich hohen Temperaturen im September seien nur ein Vorgeschmack von dem, was in Zukunft blühen könnte.