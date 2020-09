Bedingte Haft für Fäkalienangriff auf Wiener Landesgericht

Ein 35-jähriger Mann ist am Dienstag nach einem Fäkalienangriff auf das Wiener Landesgericht für Strafsachen eben dort zur Rechenschaft gezogen worden. Über den Übeltäter wurden wegen Sachbeschädigung zwei Monate auf Bewährung verhängt. Der Mann war am 25. Mai mit zwei Glasflaschen voll Exkrementen im Gerichtsgebäude erschienen, wo er die Flaschen in Richtung Sicherheitsschleuse schleuderte. Jeweils 700 Gramm ergossen sich über die Fassade. Das Urteil ist rechtskräftig.