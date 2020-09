Hall, Kufstein, Reutte – „Der geplante neuerliche Schulbeginn ist Montag, der 28.9.2020, 7:45 Uhr.“ Seit einigen Tagen steht der Satz auf der Homepage der Polytechnischen Schule Hall. Alle Schüler bleiben in häuslicher Quarantäne, bis sie zum zweiten Mal binnen zwei Wochen wieder den Unterricht beginnen können. Offiziell behördlich geschlossen ist die Schule nicht, was aber eigentlich nur einer bürokratischen Spitzfindigkeit gleichkommt. Schließlich sind alle drei Klassen in Quarantäne – und jetzt im Home-Schooling.