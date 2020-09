Regierung für Rückkehr zum Stabilitätspakt nach Coronakrise

Finanzminister Gernot Blümel und Europaministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) haben am Dienstag gegenüber der APA betont, dass sie eine permanente Abschaffung der Regeln für Budgetdefizite in der EU ablehnen. Beide forderten nach der Coronakrise die EU-Haushaltsregeln wieder einzuführen. Zuvor hatte der französischen Europa-Staatssekretär Clément Beaune vor dem EU-Rat für Allgemeine Angelegenheiten in Brüssel eine Überarbeitung der Haushaltsregeln gefordert.