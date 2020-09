EU-Sondergipfel auf 1. und 2. Oktober verschoben

Der für Donnerstag und Freitag diese Woche vorgesehene EU-Sondergipfel wird auf 1. und 2. Oktober verschoben. Dies teilte ein Sprecher von EU-Ratspräsident Charles Michel am Dienstag via Twitter mit. Ein Sicherheitsbeamter, mit dem Michel vergangene Woche in engem Kontakt gestanden habe, sei positiv auf das Coronavirus getestet worden. Michel sei am Montag zwar negativ getestet worden. Nach den belgischen Regeln müsse er aber nun in Quarantäne, teilte der Sprecher mit.