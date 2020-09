Borrell warnt vor Lukaschenkos Amtseinführung

Vor der nahenden sechsten Amtseinführung von Alexander Lukaschenko in Weißrussland hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell dem 66-Jährigen das Recht auf das Präsidentenamt klar abgesprochen. Es handle sich um eine „Pseudo-Amtseinführung“, schrieb Borrell in einem am Dienstag veröffentlichten Blogeintrag. Womöglich gehe sie noch diese Woche über die Bühne. „Herr Lukaschenko hat jede Legitimität verloren“, meinte er.

Laut Verfassung muss die Amtseinführung innerhalb von zwei Monaten nach der Präsidentenwahl – also bis 9. Oktober – erfolgen. Einen Termin gibt es bisher nicht. Die EU hatte die Wahl vom 9. August nicht anerkannt. Sie unterstützt die Demokratiebewegung mit der früheren Kandidatin Swetlana Tichanowskaja an der Spitze.

Die 38-Jährige dankte der EU am Dienstag nach ihrem Besuch in Brüssel für die Unterstützung. Unter anderem gibt es 53 Millionen Euro als Hilfe für die Zivilgesellschaft. Tichanowskaja hatte am Montag in Brüssel die EU-Außenminister über die Lage in ihrem Land informiert.